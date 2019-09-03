У Світлогірську Полтавської області 23-річний чоловік заманив у хащі та зґвалтував шестирічну дівчинку.

Педофіл скористався тим, що дитина його добре знала і довіряла.

Він заманив першокласницю до чагарників, де ввечері рідко ходять люди, та зґвалтував.

Коли дитина повернулася додому, мати та вітчим відразу забили на сполох та викликали поліцію.

Дівчинку відвезли до лікарні, а нападника схопили.

Читайте: Розбещував у літньому душі: на Одещині педофіла засудили на 7 років

Про нього в селі ходять страшні чутки – нібито собак та кіз ґвалтує.

Кажуть, що чоловік раніше лікувався у закладі для психічнохворих, а потім з’явився знову.

Зараз він під вартою, проте подальша доля педофіла залежить від результатів експертиз, які й покажуть – осудний він чи ні. І якщо чоловіка визнают осудним, йому загрожує до 15 років за гратами.

Чому ж батьки дозволили йому наблизитися до дитини – окреме питання.

До слова, у Києві затримали таксиста, який зґвалтував п’яну пасажирку.