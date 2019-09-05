10 дорослих та одна дитина отруїлися на Львівщині під час святкування весілля.
На Львівщині 11 осіб з підозрою на харчове отруєння госпіталізували протягом 3-4 вересня. Серед постраждалих є одна дитина.
Як повідомили у ДСНС, усі ці люди були гостями на весіллі 31 серпня.
Зазначається, що люди, які отруїлися, святкували весілля у ресторані Фазенда в с. Наконечне Яворівського району.
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Рятувальники проводять комплекс протиепідемічних заходів.
Також у ДСНС повідомили, що у Волинській області після відвідування кафе з харчовим отруєнням госпіталізовано 16 осіб, з них двоє дітей.
Нагадаємо, у Києві сімох студентів госпіталізували через отруєння шаурмою.
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