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Факти / Надзвичайні події

Відгуляли весілля: під Львовом з отруєнням госпіталізували 11 осіб

10 дорослих та одна дитина отруїлися на Львівщині під час святкування весілля.

Відгуляли весілля: під Львовом з отруєнням госпіталізували 11 осіб

На Львівщині 11 осіб з підозрою на харчове отруєння госпіталізували протягом 3-4 вересня. Серед постраждалих є одна дитина.

Як повідомили у ДСНС, усі ці люди були гостями на весіллі 31 серпня.

Зазначається, що люди, які отруїлися, святкували весілля у ресторані Фазенда в с. Наконечне Яворівського району.

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Рятувальники проводять комплекс протиепідемічних заходів.

Також у ДСНС повідомили, що у Волинській області після відвідування кафе з харчовим отруєнням госпіталізовано 16 осіб, з них двоє дітей.

Нагадаємо, у Києві сімох студентів госпіталізували через отруєння шаурмою.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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