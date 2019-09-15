В селі Болградського району Одеської області 5-річний хлопчик під час гри підпалив копицю сіна, у якій сам і згорів.
За попередньою інформацією поліції, хлопчик грався із запальничкою біля копиці сіна зі своєю 7-річною сестрою. Під час гри він підпалював сіно, але цього разу все закінчилося летально.
Сестра злякалася і побігла до матері, яка була в будинку. Жінка відразу зателефонувала в пожежну службу. Рятувальники загасили пожежу і виявили серед сіна тіло хлопчика.
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Поліція має намір кваліфікувати загибель п’ятирічної дитини в Одеській області за ч. 2 ст. 115 умисне вбивство з позначкою нещасний випадок.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Коблево турист підпалив товариша.
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