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Факти / Надзвичайні події

У дитсадку Мелітополя отруїлися 8 дітей

У Мелітополі Запорізької області у вісьмох дітей з дитсадка №9 попередньо діагностували отруєння.

Лікарня

У Запорізькій області в місті Мелітополь вісім дітей з ясел із дитсадка №9 отруїлися. Сімох дітей госпіталізували.

Їм поставили попередній діагноз гастроентерит, наразі стан дітей середньої тяжкості.

Встановлюються причини отруєння і збудник, який призвів до захворювання. Проводяться протиепідемічні заходи.

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Перших хворих з ознаками отруєння госпіталізували на вихідних, тому вважається, що дитсадок не є осередком захворювання.

До слова, у Львові чотирьох гостей весілля госпіталізували з підозрою на отруєння.

Джерело: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ

Фото: Dreamstime

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