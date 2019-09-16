У Мелітополі Запорізької області у вісьмох дітей з дитсадка №9 попередньо діагностували отруєння.
У Запорізькій області в місті Мелітополь вісім дітей з ясел із дитсадка №9 отруїлися. Сімох дітей госпіталізували.
Їм поставили попередній діагноз гастроентерит, наразі стан дітей середньої тяжкості.
Встановлюються причини отруєння і збудник, який призвів до захворювання. Проводяться протиепідемічні заходи.
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Перших хворих з ознаками отруєння госпіталізували на вихідних, тому вважається, що дитсадок не є осередком захворювання.
До слова, у Львові чотирьох гостей весілля госпіталізували з підозрою на отруєння.
Джерело: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
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