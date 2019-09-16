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Факти / Надзвичайні події

У Львові з отруєнням госпіталізували гостей весілля

У Львові з ознаками харчового отруєння медики госпіталізували чотирьох гостей весілля.

Отруєння

Відгулявши весілля у львівському ресторані Сінатра, четверо гостей відчули нездужання.

Протягом 15-16 вересня їх госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з симптомами харчового отруєння.

Читайте: У Мукачево восьмеро школярів отруїлися невідомою речовиною, троє в реанімації

За оцінками медиків, стан усіх постраждалих – двох чоловіків і двох жінок віком 23-31 років – середньої тяжкості.

Нагадаємо, 5 вересня 10 дорослих та одна дитина отруїлися на Львівщині під час святкування весілля.

Джерело: Львівська міська рада 

Фото: Dreamstime

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