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У Франції померла дитина, яка отруїлася котлетою 8 років тому

10-річний хлопчик помер через наслідки отруєння котлетою з супермаркету в 2011 році.

отравление

У Франції помер 10-річний хлопчик через отруєння котлетою вісім років тому.

У 2011 році Нолан отруївся котлетою, яка була куплена в одному з місцевих супермаркетів. На той час дитині було два роки.

Хлопчик помер 14 вересня 2019 року. Нолана помістили в реанімацію, коли у нього не витримало серце.

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Вісім років тому він був одним з 15 дітей, які серйозно захворіли, з’ївши заражені бактеріями кишкової палички котлети.

У Нолана виникли серйозні неврологічні наслідки, він переніс кілька операцій. Також він захворів на діабет.

У решти дітей розвинулися синдроми, які можуть порушити роботу їх нирок назавжди.

Нагадаємо, у Вінницькій області в шкільній їдальні отруїлася 21 людина, з них 16 – діти.

Джерело: Le Parisien

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