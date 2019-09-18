PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Невідомий відкрив вогонь на перекритому мосту Метро в Києві

На перекритому мосту Метро у Києві чути постріли. Правоохоронці кваліфікували подію, як підготовку до терористичного акту.

Невідомий відкрив вогонь на перекритому мосту Метро в Києві

У Києві на перекритому мосту Метро невідомий здійснює постріли та погрожує підірвати.

– Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представники усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито. Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту, – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

На місці події знаходиться керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.

Нагадаємо, близько 17.00 у Києві перекрили міст Метро через погрози підірвати або розстріляти.

Джерело: Нацполіція

Фото: dtp.kiev.ua

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Міст Метро в Києві перекритий через загрозу вибуху
Міст Метро в Києві перекритий через загрозу вибуху
Що відомо про стрілка Олексія Белька – біографія
Що відомо про стрілка Олексія Белька – біографія
У Києві відновили рух метро червоною гілкою
У Києві відновили рух метро червоною гілкою
Мост Метро перекрыли
Поліція затримала чоловіка, який замінував міст Метро
У Києві не працюють кілька станцій червоної гілки метро
У Києві не працюють кілька станцій червоної гілки метро
Мост Метро перекрыли
Міст Метро перекрито: ціни на таксі зросли у чотири рази
У камуфляжі і обв’язаний українським прапором: прикмети стрілка на мосту Метро
У камуфляжі і обв’язаний українським прапором: прикмети стрілка на мосту Метро
Перекритий міст Метро – пряма трансляція подій
Перекритий міст Метро – пряма трансляція подій
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка