На перекритому мосту Метро у Києві чути постріли. Правоохоронці кваліфікували подію, як підготовку до терористичного акту.

У Києві на перекритому мосту Метро невідомий здійснює постріли та погрожує підірвати.

– Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представники усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито. Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту, – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

На місці події знаходиться керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.

Нагадаємо, близько 17.00 у Києві перекрили міст Метро через погрози підірвати або розстріляти.