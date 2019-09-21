У Києві в Оболонському районі жінка знайшла мертвою свою 16-річну онучку. У неї на тілі були побої і сліди від рук на шиї.

Жінка знайшла 16-річну дівчину, яка була перев’язана колготами, в ліжку. Вона померла через механічну асфіксію, тобто задушення.

Бабуся розповіла, що загиблу регулярно бив батько. Чоловіка знайшли на сходах поверхом вище. Його затримали правоохоронці.

Батько загиблої розповів, що прийшов додому в стані алкогольного сп’яніння. Між ним і дочкою виникла сварка.

Дівчина спробувала піти на вулицю, але чоловік зв’язав їй ноги і руки, а після цього намагався душити.

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За словами чоловіка, дівчина лежала на дивані і довгий час не ворушилася. Коли він підійшов до неї, то вона була мертвою.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 115 – умисне вбивство.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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