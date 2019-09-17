У місті Тальне Черкаської області чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував 11-річну дівчинку.
У Черкаській області 38-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв насильницькі дії сексуального характеру відносно 11-річної дівчинки.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 153 КК України. За вчинене зловмисникові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Раніше Факти ICTV писали, що у Черкаській області водій BlaBlaCar зґвалтував дівчину, яка їхала з ним з Одеси.
Джерело: Факти
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