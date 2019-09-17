PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Черкаській області п’яний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку

У місті Тальне Черкаської області чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував 11-річну дівчинку.

У Черкаській області п’яний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку

У Черкаській області 38-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв насильницькі дії сексуального характеру відносно 11-річної дівчинки.

Читайте: У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 153 КК України. За вчинене зловмисникові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Черкаській області водій BlaBlaCar зґвалтував дівчину, яка їхала з ним з Одеси.

Джерело: Факти

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зачинив у квартирі на чотири дні: у РФ педофіл побив та зґвалтував школярку
Зачинив у квартирі на чотири дні: у РФ педофіл побив та зґвалтував школярку
У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки
У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки
Вдарив та затягнув у посадку: у Харкові чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку
Вдарив та затягнув у посадку: у Харкові чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку
Антонио Браун
Зірка американського футболу зґвалтував тренера
У Києві розшукують ґвалтівника – прикмети підозрюваного
У Києві розшукують ґвалтівника – прикмети підозрюваного
У Києві чоловік зґвалтував матір на очах у доньки
Ніж до горла. У Києві чоловік зґвалтував матір на очах у доньки
У Черкаській області водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку
У Черкаській області водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку
Насилля
На Полтавщині збоченець-зоофіл зґвалтував першокласницю
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка