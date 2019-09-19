У Вінницькому районі за підозрою у зґвалтуванні 12-річної доньки затримали 38-річного батька.

Із заявою про зґвалтування дитини до поліції звернулася мати дівчинки.

Вона розповіла, що чоловік зробив це з їхньою спільною дочкою на горищі власного будинку.

Батька затримали, наразі він перебуває у СІЗО.

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На місці злочину вилучені речові докази, лікар підтвердив факт зґвалтування дитини.

Порушено справу за ч.4 ст. 152 ККУ – Зґвалтування малолітньої особи. За цей злочин чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення. Раніше він мав проблеми з законом (крадіжки та наркозлочини).

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Факти ICTV писали, що у Черкаській області водій BlaBlaCar зґвалтував дівчину, яка їхала з ним з Одеси.