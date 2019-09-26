В одному з сіл Львівської області 4-річний малюк просунув голову у вікно машини та задихнувся.

26 вересня близько 12.10 у Мостиське відділення поліції лікарі повідомили, що до них доставлений 4-річний хлопчик без ознак життя.

Поліція встановила, що трагедія сталася під час того, як батьки хлопчика працювали у полі. У цей час дитина знаходилася в автомобілі Volkswagen. Хлопчик просунув голову у вікно машини та задихнувся.

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Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) з приміткою нещасний випадок. Поліцейські встановлюють обставини смерті дитини.

До речі, в селі Болградського району Одеської області 5-річний хлопчик під час гри підпалив копицю сіна, у якій сам і згорів.