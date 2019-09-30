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Факти / Надзвичайні події

Масове отруєння хімікатами в Черкасах: у лікарнях семеро людей

У Черкасах семеро людей потрапили до лікарні після проведення в їхньому будинку інсектиційних робіт.

отравление в черкассах

У підвалі під’їзду житлового будинку на вулиці Крилова у Черкасах були проведені інсектиційні роботи, після яких люди почали масово звертатися за медичною допомогою.

Семеро осіб були госпіталізовані. З них п’ятеро дітей.

З будинку проводять евакуацію мешканців.

Рятувальники у засобах захисту органів дихання та спецкостюмах проводять обхід квартирами та інформують людей про небезпеку отруєння.

Частина з них відмовилися від евакуації і вийшла на балкони.

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На місці працюють шість машин швидкої допомоги. Медики оглядають постраждалих.

Також працюють всі служби екстреного виклику.

За інформацією комунальної установи Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради, в будинку труїли блох.

Медики оглядали постраждалих. Всього зафіксовано 24 звернення. Двох дорослих доправили в міську лікарню №3, а п’ятьох дітей в Черкаську обласну дитячу лікарню.

Масове отруєння хімікатами в Черкасах: у лікарнях семеро людей / 2 фотографии

Нагадаємо, 13 вересня в Мукачево на Закарпатті вісім учнів отруїлися невідомою речовиною. Їх госпіталізували.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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