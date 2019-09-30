У Черкаській області через нову небезпечку гру Підпали друга 11-річна дівчина отримала опіки.

На вихідних до опікового відділення лікарні у Черкасах із важкими опіками верхньої частини тіла госпіталізовано 11-річну дівчинку.

З’ясувалося, що підпалив її 10-річний брат – діти гралися у небезпечну гру Підпали друга (сумнозвісного Синього кита).

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На щастя, випадковий перехожий став свідком події, йому вдалося ліквідувати полум’я, яке охопило одяг та тіло дівчинки, повідомив речник управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко.

Новий флешмоб під назвою Firechallenge набирає популярності серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів.

Влітку МВС попередило батьків про гру Зникнути на 24 години, яка теж набирає популярність серед дітей в країнах ЄС.

Джерело: Константин Проценко