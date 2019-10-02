У Вінниці в п’ятиповерхівці правоохоронці виявили мумію чоловіка, який помер приблизно півтора року назад.
У Вінниці напередодні опалювального сезону комунальники перевіряли труби у помешканнях. Проте до квартири на четвертому поверсі потрапити ніяк не могли.
Правоохоронцям довелося зламали двері. У кімнаті вони побачили на дивані мумію.
Сусіди повідомили, що це 79-річний господар квартири, який проживав сам.
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Напередодні смерті чоловік перетворив помешкання у смітник, тому сусідів не збентежив неприємний запах.
Востаннє чоловіка бачили його ще навесні минулого року.
Ознак насильницької смерті не виявлено.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в Оболонському районі жінка знайшла мертвою свою 16-річну онучку. У неї на тілі були побої і сліди від рук на шиї.