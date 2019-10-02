PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Вінниці в одній з квартир багатоповерхівки виявили мумію

У Вінниці в п’ятиповерхівці правоохоронці виявили мумію чоловіка, який помер приблизно півтора року назад.

У Вінниці в одній з квартир багатоповерхівки виявили мумію

У Вінниці напередодні опалювального сезону комунальники перевіряли труби у помешканнях. Проте до квартири на четвертому поверсі потрапити ніяк не могли.

Правоохоронцям довелося зламали двері. У кімнаті вони побачили на дивані мумію.

Сусіди повідомили, що це 79-річний господар квартири, який проживав сам.

Чиптайте: У Миколаєві іноземець ножем пошматував екс-кохану через ревнощі

Напередодні смерті чоловік перетворив помешкання у смітник, тому сусідів не збентежив неприємний запах.

Востаннє чоловіка бачили його ще навесні минулого року.

Ознак насильницької смерті не виявлено.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в Оболонському районі жінка знайшла мертвою свою 16-річну онучку. У неї на тілі були побої і сліди від рук на шиї.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Вінниці горів пасажирський потяг
У Вінниці горів пасажирський потяг
Затягнув на горище: у Вінниці батько зґвалтував 12-річну доньку
Затягнув на горище: у Вінниці батько зґвалтував 12-річну доньку
У Вінниці чоловік катував прийомних дітей і знімав їх у порно
У Вінниці чоловік катував прийомних дітей і знімав їх у порно
Біля Жмеринки на ходу загорілася електричка з пасажирами
Біля Жмеринки на ходу загорілася електричка з пасажирами
П’яний коп розбив чотири авто у Вінниці
П’яний коп розбив чотири авто у Вінниці: постраждали двоє дітей
Селфі
Удар у 27 тис. вольт: у Вінниці підліток загинув через селфі на вагоні
У Вінниці шестикласниця розпилила у школі перцевий газ
У Вінниці шестикласниця розпилила у школі перцевий газ
Спроба захоплення заводу у Вінниці
Спроба захоплення заводу у Вінниці: поліція затримала 50 осіб
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка