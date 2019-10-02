У Вінниці в п’ятиповерхівці правоохоронці виявили мумію чоловіка, який помер приблизно півтора року назад.

У Вінниці напередодні опалювального сезону комунальники перевіряли труби у помешканнях. Проте до квартири на четвертому поверсі потрапити ніяк не могли.

Правоохоронцям довелося зламали двері. У кімнаті вони побачили на дивані мумію.

Сусіди повідомили, що це 79-річний господар квартири, який проживав сам.

Чиптайте: У Миколаєві іноземець ножем пошматував екс-кохану через ревнощі

Напередодні смерті чоловік перетворив помешкання у смітник, тому сусідів не збентежив неприємний запах.

Востаннє чоловіка бачили його ще навесні минулого року.

Ознак насильницької смерті не виявлено.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в Оболонському районі жінка знайшла мертвою свою 16-річну онучку. У неї на тілі були побої і сліди від рук на шиї.