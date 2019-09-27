У Миколаєві 50-річний турок з Німеччини з ножем накинувся на 30-річну місцеву мешканку, з якою вони розлучилися через його надмірні ревнощі.

Розлючений іноземець спеціально приїхав до України, аби вбити дівчину, яка не відповіла на його кохання взаємністю.

Чоловік ретельно підготувався до злочину, начепив перуку, приклеїв фальшиву бороду і чекав жертву біля її будинку.

Побачивши озброєного чоловіка, дівчина забігла до найближчого магазину, де було багато свідків. Але це не зупинило вбивцю – він кинувся за своєю жертвою і наніс ножем кілька ударів у спину.

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Після кривавої розправи чоловік вибіг на вулицю та сів у таксі, що чекало на нього. Свідки запам’ятали номери авто і повідомили у поліцію.

Уже за шість хвилин патрульні зупинили вказаний автомобіль на виїзді з Миколаєва. У салоні було двоє чоловіків, які за описом не підходили, але у одного з них були подряпини на руці.

Пізніше з’ясувалося, що чоловік по дорозі викинув з салону перуку та бороду, а також куртку, на якій залишилися плями бурого кольору.

Скривавлену дівчину у вкрай тяжкому стані забрала швидка. У неї п’ять поранень, зокрема – серйозна травма печінки. Зараз вона у реанімації, стан хворої стабільно тяжкий.

Зі своїм кривдником дівчина познайомилася у Києві півтора роки тому, зав’язався роман. Проте 50-річний чоловік був дуже ревнивим, і коли жінка розірвала стосунки, почав погрожувати та залякувати, наймав детективів і навіть підсилав кілера.

Вона заблокувала його у соцмережах, писала заяви до поліції, але чоловік був у Німеччині.

За українськими законами, жорстокому різнику світить до 15 років позбавлення волі.

Нещодавно під Києвом 18-річний хлопець з ножем напав на таксиста. Потерпілий залишився живим.