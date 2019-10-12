В Авдіївці два співробітники коксохімічного заводу опинилися в реанімації, отруївшись токсичними речовинами.

В Авдіївці на підприємстві співробітники отруїлися випарами фенольної води.

На Авдіївському коксохімі сталася розгерметизація насоса, що подає охолоджуючу суміш на ємності з бензолом. Суміш потрапила в підвальне приміщення, де згодом люди отруїлися випарами.

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У реанімації опинилися два співробітники 34 і 35, які отруїлися парами фенольної води.

Зараз трубопровід до несправного насоса перекритий.

Раніше Факти ICTV писали, що у Мукачево на Закарпатті восьмеро учнів отруїлися невідомою речовиною.

Джерело: Прокуратура Донецької області