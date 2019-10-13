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Тайфун Хагібіс в Японії: під час евакуації з вертольота випала жінка

Під час евакуації, яка проводилася через тайфун Хагібіс в Японії, жінка випала з вертольота.

Тайфун Хагібіс в Японії: під час евакуації з вертольота випала жінка

В Японії вирує тайфун Хагібіс і ведеться евакуація населення. У місті Івакі префектури Фукусіма під час таких рятувальних операцій літня жінка випала з вертольота і загинула.

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77-річна жінка загинула після падіння з висоти близько 40 метрів. Це сталося через те, що рятувальники неправильно пристебнули гачок до ременя безпеки, в який жінка була одягнена.

Нагадаємо, що кількість жертв від тайфуну Хагібіс в Японії досягла 35 осіб. У результаті стихії постраждало 186 осіб, ще 14 зникли безвісти.

Джерело: Кyodo

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