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Факти / Надзвичайні події

Вітер перевертає машини і руйнує будинки: в Японії вирує тайфун Хагібіс

Кількість жертв від тайфуну Хагібіс в Японії досягла 26 осіб.

Вітер перевертає машини і руйнує будинки: в Японії вирує тайфун Хагібіс

В Японії вирує тайфун Хагібіс, який вже забрав життя 26 осіб. У результаті стихії постраждало 175 осіб, ще 18 зникли безвісти.

Швидкість вітру місцями близько 180 км/год. Шторм перевертає машини, гне дерева і руйнує будівлі.

Без світла досі залишаються 200 тисяч будинків у Токіо і у прилеглих префектурах. Оголошена евакуація серед 3 млн осіб у Токіо, Тотіґі, Ґумма, Міяґі, Фукусіма, Сайтама, Івате, Наґано, Ібаракі, Тіба та Сідзуока.

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Також було оприлюднено попередження про загрозу розливу 14 річок через дощі.

Наслідки тайфуну усувають понад 110 тисяч осіб. Серед них поліцейські, пожежники, співробітники берегової охорони і сили самооборони.

Нагадаємо, що тайфун Хагібіс накрив Японію 12 жовтня. Його вже охрестили найпотужнішим за останні 60 років.

Джерело: Kyodo

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