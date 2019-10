В Японії вирує тайфун Хагібіс, який вже забрав життя 26 осіб. У результаті стихії постраждало 175 осіб, ще 18 зникли безвісти.

Швидкість вітру місцями близько 180 км/год. Шторм перевертає машини, гне дерева і руйнує будівлі.

Без світла досі залишаються 200 тисяч будинків у Токіо і у прилеглих префектурах. Оголошена евакуація серед 3 млн осіб у Токіо, Тотіґі, Ґумма, Міяґі, Фукусіма, Сайтама, Івате, Наґано, Ібаракі, Тіба та Сідзуока.

Читайте: Тайфун у Китаї забрав життя більше 40 людей

Також було оприлюднено попередження про загрозу розливу 14 річок через дощі.

Наслідки тайфуну усувають понад 110 тисяч осіб. Серед них поліцейські, пожежники, співробітники берегової охорони і сили самооборони.

Powerful Typhoon in Japan called Typhoon Hagibis. Four People already dead and dozen missing! Hitting Tokyo! PLEASE PRAY FOR JAPAN! #PrayForJapan #FlynnFighters #PatriotsAwakened pic.twitter.com/DUJZaY1d3k

— Ken Jones (@sxdoc) October 13, 2019