У місті Лохвиця Полтавської області в результаті отруєння загинули троє людей.
Надзвичайна подія сталася, коли троє чоловіків очищали прибудинкову вигрібну яму на території приватного будинку.
За попередньою інформацією, вони отруїлися небезпечними парами.
Щоб витягнути чоловіків з ями, було залучено шестеро рятувальників.
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До слова, нещодавно у Черкасах сталося масове отруєння хімікатами.
У лікарні опинилося семеро людей після того, як в їхньому будинку провели інсектиційні роботи.
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