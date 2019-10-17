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Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині через отруєння небезпечними парами загинули троє людей

У місті Лохвиця Полтавської області в результаті отруєння загинули троє людей.

яма

Надзвичайна подія сталася, коли троє чоловіків очищали прибудинкову вигрібну яму на території приватного будинку.

За попередньою інформацією, вони отруїлися небезпечними парами.

Щоб витягнути чоловіків з ями, було залучено шестеро рятувальників.

Читайте: В Авдіївці на підприємстві двоє людей отруїлися токсичними речовинами

До слова, нещодавно у Черкасах сталося масове отруєння хімікатами.

У лікарні опинилося семеро людей після того, як в їхньому будинку провели інсектиційні роботи.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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