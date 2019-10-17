У Києві близько 15.00 на ходу спалахнув тролейбус, що курсує за маршрутом №28.

У момент загоряння у тролейбусі перебували 40 пасажирів.

Водій намагався самотужки загасити полум’я, допомагали йому і водії автомобілів, які проїздили повз.

Проте ліквідували пожежу вдалося лише бійцям пожежної охорони ДСНС.

За даними рятувальників, у задньому лівому відсіку загорівся компресор.

Внаслідок пожежі пошкоджено кузов та лакофарбове покриття громадського транспортного засобу.

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На щастя, жертв та потерпілих немає.

Причини встановлюються.















У Києві на ходу загорівся тролейбус з пасажирами / 4 фотографии

Схожа пожежа з тролейбусом була в Чернівцях у лютому 2019 року, тоді пасажири теж не постраждали.