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Факти / Надзвичайні події

Горять цистерни з паливом і чутні вибухи: у Києві сталася масштабна пожежа

У промзоні за Дарницькою ТЕЦ на території автостоянки у Києві сталася пожежа.

пожар в киеве

На вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа і чутні вибухи.

У КМДА повідомили, що горять дев’ять цистерн з паливом на площі близько 500 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучено 75 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки ДСНС.

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Внаслідок сильної пожежі, можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів столиці. Вулиця Віскозна повністю перекрита.

Місцевих жителів закликали обмежити перебування на відкритому повітрі і тримати вікна закритими, особливо вночі та рано вранці.

До речі, 14 вересня в Києві на острові Долобецький сталася пожежа в клубі Bora Bora Beach Club.

Джерело: КМДА

Фото: Інформатор

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