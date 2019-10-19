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Наркотики і застілля: у в’язниці на Київщині копи організовували дозвілля для членів банд

В одній з в’язниць Київської області співробітники конвойної служби організовували дозвілля для ув’язнених членів банд.

Наркотики і застілля: у в’язниці на Київщині копи організовували дозвілля для членів банд

Правоохоронці викрили діяльність працівників конвойної служби, які організовували дозвілля для ув’язнених, що вчинили тяжкі злочини.

За даними поліції, під час конвоювання членів злочинної групи з СІЗО для участі в судових засіданнях, конвоїри в кімнатах для заарештованих організовували їм зустрічі зі сторонніми особами. Ув’язнені були заарештовані в 2014 році за бандитизм, розбійні напади і незаконне зберігання зброї.

Конвоїри організовували для них дозвілля у підвальних приміщеннях одного з міськрайонних судів Київщини.

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Вони влаштовували ув’язненим зустрічі зі сторонніми особами, серед яких були люди з кримінальним минулим. Також організовували їм застілля, до яких і самі долучалися.

Дозволяли ув’язненим користуватися мобільними телефонами і вживати алкоголь та наркотики.

Під час затримання в приміщенні знаходилися п’ять підсудних, п’ять сторонніх і четверо правоохоронці. У одного з відвідувачів вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет, шприци та мобільні телефони.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Також призначена службова перевірка. Всі зібрані матеріали будуть спрямовані в ДБР.

Наркотики і застілля: у в’язниці на Київщині копи організовували дозвілля для членів банд / 3 фотографии

Раніше в мережі з’явилося відео, на якому зображені знущання правоохоронців над затриманим чоловіком.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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