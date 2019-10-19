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Факти / Надзвичайні події

Під Красноярськом в РФ прорвало дамбу, загинули більше 10 осіб

У Красноярському краї (РФ) через прорив дамби були затоплені вагончики з робітниками.

дамба в рф

У Красноярському краї прорвало дамбу технологічної водойми золотодобувної артілі.

На даний момент відомо про 13 загиблих і 15 зниклих без вести.

На дамбі перебували працівники, які жили не в гуртожитках, а в будівельних вагончиках. Всього там було до 100 чоловік – 50 чоловік працювали в денну зміну і 50 чоловік – в нічну.

Раніше у Бразилії внаслідок прориву греблі загинуло 65 осіб, ще 279 зникли безвісти.

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