PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Происшествия / Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв возросло до 65/

Прорив дамби у Бразилії: кількість жертв зросла до 65

У Бразилії внаслідок прориву греблі загинуло 65 осіб, ще 279 зникли безвісти.

Прорив дамби у Бразилії: кількість жертв зросла до 65

Через прорив дамби у штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії загинуло 65 осіб, повідомляє Globo.

Ще 279 людей вважаються зниклими безвісти, 192 жителів знайшли живими.

Читайте: Торнадо на Кубі: троє загиблих, понад 100 постраждалих

Інцидент стався на копальні Mina Feijao біля міста Брумадінью.

Раніше Факти ICTV писали, що у долині Ла-Туіль в Альпах (Італія) зіткнулися гелікоптер і літак. Внаслідок чого загинули п’ятеро людей, двоє пропали безвісти.

Фото: Getty Image

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лайкав дівчат: в Одесі жінка встромила ніж у живіт чоловікові
Серія вибухів у церкві на Філіппінах, багато загиблих
Убив і ліг спати. У Києві водій маршрутки побив до смерті колегу
У Росії розбився бомбардувальник Ту-22 – ЗМІ
Лобове зіткнення під Києвом: загинули три людини
У Києві чоловік заступився за жінку та отримав кулю у живіт
У Маріуполі на меткомбінаті через обвал залізобетонної плити загинув робітник
У Львові цеглина з будинку впала на голову дівчині
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка