В Одесі сталася пожежа на території чоловічого монастиря. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
20 жовтня о 18.53 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Небесної Сотні, 10/10. Там загорівся чоловічий монастир.
Полум’ям охопило одноповерхову дерев’яну будівлю барачного типу на площі орієнтовно 500 кв. м.
Читайте: Палають три квартири: у Києві сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці
О 20.07 пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.
На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи. До ліквідації були залучені 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 чоловік особового складу.
Вогонь охопив 500 кв. м: в Одесі сталася пожежа у монастирі / 3 фотографии
До речі, у місті Богуслав Київської області у результаті потрапляння блискавки згоріла Свято-Троїцька церква.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+