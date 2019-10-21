В Одесі сталася пожежа на території чоловічого монастиря. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

20 жовтня о 18.53 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Небесної Сотні, 10/10. Там загорівся чоловічий монастир.

Полум’ям охопило одноповерхову дерев’яну будівлю барачного типу на площі орієнтовно 500 кв. м.

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О 20.07 пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.

На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи. До ліквідації були залучені 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 чоловік особового складу.











Вогонь охопив 500 кв. м: в Одесі сталася пожежа у монастирі / 3 фотографии

До речі, у місті Богуслав Київської області у результаті потрапляння блискавки згоріла Свято-Троїцька церква.