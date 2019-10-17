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Палають три квартири: у Києві сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці

У Києві у багатоповерхівці сталася пожежа – палають відразу три квартири.

Палають три квартири: у Києві сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці

У житловій багатоповерхівці у Києві сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив одразу три квартири.

– Дуже серйозний пожежа спалахнула на Березняках (на вул. Тичини, 16/2). Кажуть, що на даний момент горять три квартири, але пожежники не можуть під’їхати, бо дуже щільно запаркований двір, – написали у співтоваристві Київ оперативний.

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Про причини пожежі невідомо. Чи є жертви також інформація відсутня.

До речі, у Києві сталася пожежа в п’ятиповерхівці. Внаслідок спалаху загинула жінка.

Джерело: Київ Оперативний

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