У Києві у багатоповерхівці сталася пожежа – палають відразу три квартири.

У житловій багатоповерхівці у Києві сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив одразу три квартири.

– Дуже серйозний пожежа спалахнула на Березняках (на вул. Тичини, 16/2). Кажуть, що на даний момент горять три квартири, але пожежники не можуть під’їхати, бо дуже щільно запаркований двір, – написали у співтоваристві Київ оперативний.

Читайте: У Сумах на підприємстві стався вибух і пожежа

Про причини пожежі невідомо. Чи є жертви також інформація відсутня.

До речі, у Києві сталася пожежа в п’ятиповерхівці. Внаслідок спалаху загинула жінка.