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Залишилися лише стіни: під Києвом через блискавку згоріла Свято-Троїцька церква

У місті Богуслав Київської області у результаті потрапляння блискавки загорілася Свято-Троїцька церква.

Залишилися лише стіни: під Києвом через блискавку згоріла Свято-Троїцька церква

У Богуславі Київської області у Свято-Троїцьку церкву влучила блискавка, внаслідок чого сталося загоряння куполу храму.

Це відбулося 7 червня під час нічної грози. Вогонь охопив площу 144 кв.м. Його вдалося загасити через п’ять годин після початку пожежі.

До гасіння було залучено 20 осіб та 6 одиниць техніки з них від ДСНС 18 чоловіків особового складу та 4 одиниці техніки.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

– Все погоріло, залишилися лише стіни. Церква потребує капітальної реконструкції. Але на це необхідні величезні гроші. Всіх, кому небайдуже, закликаємо фінансово допомогти нашій церкві, – йдеться на сайті Новини Богуслава.

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Залишилися лише стіни: під Києвом через блискавку згоріла Свято-Троїцька церква / 3 фотографии

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До речі, у місті Благовіщенське (Кіровоградська обл.) від удару блискавки згоріла будівля райадміністрації.

Джерело: ДСНС

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