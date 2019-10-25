У селі в Черкаській області собака напав на людей, коли господаря не було вдома.

Кавказька вівчарка вибігла з двору і напала на сусідку, що підмітала неподалік.

Пес звалив пенсіонерку на землю, їй на допомогу прийшли інші жителі села.

Вони теж постраждали від укусів вівчарки.

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Троє чоловіків намагались загнати пса у двір та зачинити хвіртку.

– Медики на місці надавали допомогу 79-річній, 80-річній та 83-річній бабусям, яких згодом шпиталізували до Чигиринської багатопрофільної лікарні з численними скальпованими ранами та укусами, – йдеться у повідомленні.

Ще один чоловік від госпіталізації відмовився, йому на місці перев’язали рани.

Нагадаємо, у Миколаєві на вулиці безпритульний собака покусав вісьмох осіб. Експертиза підтвердила сказ у тварини.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР