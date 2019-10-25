PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Черкасами вівчарка покусала людей – три пенсіонерки в лікарні

У селі в Черкаській області собака напав на людей, коли господаря не було вдома.

Кавказька вівчарка

Кавказька вівчарка вибігла з двору і напала на сусідку, що підмітала неподалік.

Пес звалив пенсіонерку на землю, їй на допомогу прийшли інші жителі села.

Вони теж постраждали від укусів вівчарки.

Читайте: На Рівненщині скажений кіт покусав двох людей

Троє чоловіків намагались загнати пса у двір та зачинити хвіртку.

– Медики на місці надавали допомогу 79-річній, 80-річній та 83-річній бабусям, яких згодом шпиталізували до Чигиринської багатопрофільної лікарні з численними скальпованими ранами та укусами, – йдеться у повідомленні.

Ще один чоловік від госпіталізації відмовився, йому на місці перев’язали рани.

Нагадаємо, у Миколаєві на вулиці безпритульний собака покусав вісьмох осіб. Експертиза підтвердила сказ у тварини.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

мухомор
На Черкащині чоловік “лікувався” мухоморами і отруївся
собака
Власники собак живуть значно довше – вчені
Щенок лабрадора стал талисманом хоккейного клуба Washington Capitals
Щеня лабрадора стало талісманом хокейного клубу Вашингтон Кепіталс
10 тис. селян без медичної допомоги: на Черкащині хочуть скоротити терапевтичний стаціонар
10 тис. селян без медичної допомоги: на Черкащині хочуть скоротити терапевтичний стаціонар
У Парижі чоловік влаштував різанину в штаб-квартирі поліції
У Парижі чоловік влаштував різанину в штаб-квартирі поліції
На Черкащині з будинку підприємця викрали півмільйона – введено план Сирена
На Черкащині з будинку підприємця викрали півмільйона – введено план Сирена
Гематоми і вибиті зуби: у Польщі через громадянство побили студента з України
Гематоми і вибиті зуби: у Польщі через громадянство побили студента з України
Погба собака
Футболіст МЮ купив собаку за £15 тис., щоб захиститися від фанатів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка