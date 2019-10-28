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Факти / Надзвичайні події

У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через пожежу – йде евакуація

В американському штаті Каліфорнія оголосили надзвичайний стан через пожежу. Проходить евакуація майже 200 тис. жителів.

У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через пожежу – йде евакуація

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан через сильні лісові пожежі.

У штаті проходить евакуація 180 тис. жителів округу Сонома на півночі штату, де проживає приблизно 175 тис. людей.
В окрузі вогнем випалено понад 120 кв. км.

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Крім того, через пожежі компанія Pacific Gas & Electric (PG & E) зважилася на попереджувальне відключення електроенергії. Знеструмленими остануться 940 тис. домогосподарств і підприємств у 36 округах у північній Каліфорнії.

Раніше Факти ICTV писали, що біля округу Вентура в Каліфорнії загорілося судно, на якому знаходилося більше 30 осіб.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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