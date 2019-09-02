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Факти / Надзвичайні події

Пожежа на кораблі в Каліфорнії: загинули 34 людини

Біля округу Вентура в Каліфорнії загорілося судно, на якому знаходилося більше 30 осіб.

пожар на корабле

34 людини загинули в результаті пожежі на кораблі біля округу Вентура в Каліфорнії (США).

На місце виїхали рятувальні команди.

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Кілька членів екіпажу були врятовані. Евакуація людей триває.

Берегова охорона США повідомила, що в 4.48 за місцевим часом до неї почали надходити численні запити про допомогу.

Пожежа на кораблі в Каліфорнії: загинули 34 людини / 2 фотографии

Нагадаємо, в червні у Венеції (Італія) круїзний лайнер зіткнувся з туристичним теплоходом, в результаті чого чотири людини отримали поранення.

Джерело: KTLA

Фото: Dreamstime

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