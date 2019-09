34 людини загинули в результаті пожежі на кораблі біля округу Вентура в Каліфорнії (США).

На місце виїхали рятувальні команди.

Кілька членів екіпажу були врятовані. Евакуація людей триває.

Берегова охорона США повідомила, що в 4.48 за місцевим часом до неї почали надходити численні запити про допомогу.

BREAKING NEWS: The Coast Guard has launched multiple rescue assets along with assets from local agencies to assist more than 30 people in distress on a 75ft boat near Santa Cruz Island. More details will be available later as this operation continues.

