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Факти / Надзвичайні події

Післяпологова депресія: у Москві мати з дітьми вистрибнула з вікна

У Москві з дев’ятого поверху викинулася мати з двома дітьми. Ймовірно причиною такого вчинку стала післяпологова депресія жінки.

Післяпологова депресія: у Москві мати з дітьми вистрибнула з вікна

У Москві 36-річна Людмила Соколова з двома дітьми викинулася з вікна дев’ятого поверху. Внаслідок падіння мати та її піврічна донька загинули, 6-річний син вижив, проте знаходиться у важкому стані.

Жінка за ранок чотири рази дзвонила у швидку. У неї були проблеми з годуванням молодшої дочки – не вистачало натурального харчування.

Мати розповіли медикам, що доньці стало погано від голоду. Після першого виклику до неї не стали відправляти бригаду, а обмежилися усними консультаціями і запропонували викликати педіатра додому.

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В останній раз вона зателефонувала у швидку за хвилину до трагедії. До неї вже приїхала бригада лікарів, стала дзвонити у двері, але їм ніхто не відкрив.

Пізніше стало відомо, що жінка залишила передсмертну записку.

– Не саджайте Віталіка до в’язниці, – йдеться в ній.

У квартирі поліцейські знайшли безліч написаних від руки віршів на тему життя після смерті.

На місце трагедії одразу приїхав чоловік Людмили Віталій Соколов. Йому стало зле, тому довелося звернутися за допомогою до лікарів.

За попередніми даними, причиною такого вчинку могла стати післяпологова депресія, від якої страждала жінка.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві з вікна психіатричної лікарні вистрибнули дві 15-річні і 17-річна дівчини.

Джерело: Life

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