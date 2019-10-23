У Києві 12-річна школярка вистрибнула з вікна. Внаслідок інциденту дитину госпіталізували з переломами.

У київській школі №173 12-річна учениця 7-го класу вистрибнула з вікна на четвертому поверсі.

Правоохоронці поспілкувалися з педагогами і школярами, і з’ясували, що вікно відкрили для провітрювання класу, а коли всі відволіклися, школярка вистрибнула з вікна.

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Дівчинка була негайно госпіталізована з численними переломами і ранами.

На цей момент вирішується питання з приводу внесення відомостей до реєстру досудових розслідувань за ст.120 (Доведення до самогубства) КК України.







У Києві 12-річна дівчинка вистрибнула з вікна школи / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Сумській області молода дівчина вчинила самогубство, вистрибнувши з 14-поверхового будинку в місті Шостка.