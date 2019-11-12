Літній чоловік викинувся з дев’ятого поверху житлового будинку в Суворовському районі Одеси.

70-річний пенсіонер викинувся з дев’ятого поверху будинку на вулиці Заболотного, 26 в Одесі.

Про смерть чоловіка в поліцію повідомив родич загиблого.

Попередньо встановлено, що чоловік покінчив життя самогубством через тяжку і тривалу хворобу.

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На місці працювала слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою самогубство.

Нагадаємо, 8 листопада на балконі харківської багатоповерхівки 23-річний хлопець вчинив самогубство, підірвавши себе гранатою.