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Факти / Надзвичайні події

У коледжі Благовєщенська студент влаштував стрілянину

У російському Благовєщенську студент Амурського коледжу будівництва та житлово-комунального господарства взяв в заручники інших учнів, а незадовго після цього почав стрілянину.

Рушниця

В результаті стрілянини в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства у російському Благовєщенську загинули двоє осіб, ще троє отримали поранення.

У студента коледжу не виникло проблем з тим, щоб пронести в аудиторію рушницю. Потрапивши туди, він направив зброю на однокурсників і вигнав викладача, яка після цього викликала поліцію.

Першими на місце події прибули співробітники ДПС, які відкрили вогонь у бік нападника. Їм вдалося поранити студента.

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Одним із загиблих в перестрілці був і сам зловмисник, який наклав на себе руки.

Постраждалих студентів госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

За попередньою інформацією, студент влаштував стрілянину через конфлікт з учнями коледжу. Нападником нібито був 19-річний студент четвертого курсу Данило Засорін, проте наразі ця інформація не підтверджена.

Рушниця була офіційно зареєстрована на нього.

Факти ICTV також писали про те, що в одному з супермаркетів Харкова сталася сварка, під час якої 14-річний хлопець відкрив стрілянину.

Джерело: Медуза

Фото: Pixabay

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