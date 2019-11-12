12 листопада близько 7.30 у Харкові 23-річний чоловік вчинив самогубство.

Поліція Харкова з’ясовує усі обставини смерті чоловіка, який перерізав собі горло та вистрибнув з вікна власної квартири на 8 поверсі.

Тіло громадянина без ознак життя знайшли біля будинку на вулиці Амосова.

Виїздом на місце поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 23-річний чоловік.

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Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Немишлянського відділу поліції.

Раніше ми писали, що у Волинській області після отруєння невідомою речовиною загинув 45-річний чоловік, а його дружина з семимісячним немовлям потрапила до лікарні.