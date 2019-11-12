PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Харкові чоловік перерізав собі горло та вистрибнув з 8 поверху

12 листопада близько 7.30 у Харкові 23-річний чоловік вчинив самогубство.

У Харкові чоловік перерізав собі горло та вистрибнув з 8 поверху

Поліція Харкова з’ясовує усі обставини смерті чоловіка, який перерізав собі горло та вистрибнув з вікна власної квартири на 8 поверсі.

Тіло громадянина без ознак життя знайшли біля будинку на вулиці Амосова.

Виїздом на місце поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 23-річний чоловік.

Читайте: В Одесі тяжко хворий пенсіонер викинувся з дев’ятого поверху

Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Немишлянського відділу поліції.

Раніше ми писали, що у Волинській області після отруєння невідомою речовиною загинув 45-річний чоловік, а його дружина з семимісячним немовлям потрапила до лікарні.

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибухотехнічна служба
У Харкові повідомили про мінування 54 об’єктів
У Харкові парубок зґвалтував 77-річну пенсіонерку
У Харкові парубок зґвалтував 77-річну пенсіонерку
самоубийство в одесе
В Одесі тяжко хворий пенсіонер викинувся з дев’ятого поверху
У Києві 14-річна школярка випала з вікна багатоповерхівки
У Києві 14-річна школярка випала з вікна багатоповерхівки
стрельба в метро харькова
У Харкові поліцейський влаштував стрілянину на станції метро
Післяпологова депресія: у Москві мати з дітьми вистрибнула з вікна
Післяпологова депресія: у Москві мати з дітьми вистрибнула з вікна
У Харкові 23-річний хлопець підірвав себе гранатою
У Харкові 23-річний хлопець підірвав себе гранатою
Батько AliExpress Джек Ма розкрив студентам у Харкові секрет щастя
Батько AliExpress Джек Ма розкрив студентам у Харкові секрет щастя
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка