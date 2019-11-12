12 листопада близько 7.30 у Харкові 23-річний чоловік вчинив самогубство.
Поліція Харкова з’ясовує усі обставини смерті чоловіка, який перерізав собі горло та вистрибнув з вікна власної квартири на 8 поверсі.
Тіло громадянина без ознак життя знайшли біля будинку на вулиці Амосова.
Виїздом на місце поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 23-річний чоловік.
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Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Немишлянського відділу поліції.
Раніше ми писали, що у Волинській області після отруєння невідомою речовиною загинув 45-річний чоловік, а його дружина з семимісячним немовлям потрапила до лікарні.
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