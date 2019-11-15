У московському аеропорту Шереметьєво літак, який прибув з Мінська, зачепив крилом інший авілайнер.

У Москві пасажирський Airbus A-320, що приземлився в аеропорту Шереметьєво, зачепив крилом A-321.

– Під час зарулювання на стоянку для висадки пасажирів A-320, який прилетів з Мінська, зачепив крилом інший літак – A-321, – повідомило джерело.

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За його словами, ніхто з пасажирів не постраждав, вони благополучно залишили борт.

Нагадаємо, 5 травня літак Superjet 100 авіакомпанії Аерофлот, на якому перебувало 78 осіб, здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. Загинули 40 пасажирів і один член екіпажу.

Фото: Международный аэропорт Шереметьево