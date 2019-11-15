PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В аеропорту Шереметьєво не розминулися два літаки

У московському аеропорту Шереметьєво літак, який прибув з Мінська, зачепив крилом інший авілайнер.

Шереметьєво

У Москві пасажирський Airbus A-320, що приземлився в аеропорту Шереметьєво, зачепив крилом A-321.

– Під час зарулювання на стоянку для висадки пасажирів A-320, який прилетів з Мінська, зачепив крилом інший літак – A-321, – повідомило джерело.

Читайте: В аеропорту РФ зіткнулися два літаки

За його словами, ніхто з пасажирів не постраждав, вони благополучно залишили борт.

Нагадаємо, 5 травня літак Superjet 100 авіакомпанії Аерофлот, на якому перебувало 78 осіб, здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. Загинули 40 пасажирів і один член екіпажу.

Фото: Международный аэропорт Шереметьево

Джерело: Интерфакс

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Карпатах знайшли двох зниклих 12-річних школярів
В Карпатах знайшли двох зниклих 12-річних школярів
У Бангладеш зіткнулися два потяги – 16 людей загинули, десятки поранених
У Бангладеш зіткнулися два потяги – 16 людей загинули, десятки поранених
Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик протаранив вантажівку
Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик протаранив вантажівку
У Києві 14-річна школярка випала з вікна багатоповерхівки
У Києві 14-річна школярка випала з вікна багатоповерхівки
В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля
В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля – постраждали двоє співробітників
Післяпологова депресія: у Москві мати з дітьми вистрибнула з вікна
Післяпологова депресія: у Москві мати з дітьми вистрибнула з вікна
На Харківщині дитина застрягла у пральній машині
На Харківщині хлопчик застряг у пральній машині – діставали рятувальники
Літак
Lufthansa скасовує 1300 рейсів – причина
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка