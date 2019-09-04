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Факти / Надзвичайні події

В аеропорту РФ зіткнулися два літаки

В аеропорту Шереметьєво під час буксирування зіткнулися два літаки.

В аеропорту РФ зіткнулися два літаки

У Шереметьєво зіткнулися лайнери авіакомпаній Аерофлот і Royal Flight.

Один літак був порожній, а інший з 229 пасажирами на борту і повинен був здійснити рейс до Пекіна.

Читайте: На Майорці зіткнулися гелікоптер та невеликий літак – семеро загиблих

Літаки зіткнулися крилами, отримавши невеликі пошкодження. Пасажирів Аерофлоту евакуювали і підготували резервний рейс.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Раніше Факти ICTV писали, що в США літак авіакомпанії Hawaiian Airlines зі 191 пасажиром на борту здійснив аварійну посадку на Гаваях через задимлення на борту.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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