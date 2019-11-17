Біля станції Новокатеринівка сталася пожежа дизельного потягу, який рухався за маршрутом Колосівка-Миколаїв.

Вогонь охопив тягач та останній вагон дизельного потягу Колосівка-Миколаїв. Вони вщент вигоріли.

Інші вагони з пасажирами відчепили та відправили на місце призначення до прибуття рятувальників.

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Ліквідувати пожежу вдалося за дві години на площі 50 кв. м.

На щастя, постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

У вересні у Вінниці на залізниці загорівся пасажирський потяг, який знаходився на відстої.