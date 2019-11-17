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Факти / Надзвичайні події

Під Миколаєвом на ходу загорівся поїзд з пасажирами

Біля станції Новокатеринівка сталася пожежа дизельного потягу, який рухався за маршрутом Колосівка-Миколаїв.

Під Миколаєвом на ходу загорівся поїзд з пасажирами

Вогонь охопив тягач та останній вагон дизельного потягу Колосівка-Миколаїв. Вони вщент вигоріли.

Інші вагони з пасажирами відчепили та відправили на місце призначення до прибуття рятувальників.

Читайте: Вибух і пожежа у потязі в Пакистані: понад 60 загиблих, десятки постраждалих

Ліквідувати пожежу вдалося за дві години на площі 50 кв. м.

На щастя, постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Під Миколаєвом на ходу загорівся поїзд з пасажирами

У вересні у Вінниці на залізниці загорівся пасажирський потяг, який знаходився на відстої.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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