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Факти / Надзвичайні події

У Вінниці горів пасажирський потяг

У Вінниці на залізниці загорівсь пасажирський потяг, який знаходився на відстої.

У Вінниці горів пасажирський потяг

У Вінниці загорівся пасажирський потяг, внаслідок інциденту постраждалих немає.

– Потяг знаходився на відстої, без пасажирів. До місця події було направлено 4 одиниці пожежно-рятувальних техніки та 17 осіб особового складу державних пожежно-рятувальних частин обласного центру, – розповіли у ДСНС Вінницької області.

Читайте: Пожежа біля метро Лісова у Києві – загорівся ліс

Близько 20.00 займання було ліквідовано.

Раніше Факти ICTV писали, що сталася пожежа у промзоні за Дарницькою ТЕЦ на території автостоянки у Києві.

Фото: Рубрика

Джерело: ДСНС

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