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Факти / Надзвичайні події

Теракт в центрі Лондона: загинули двоє людей

Число загиблих у результаті нападу на Лондонському мосту становило дві людини.

Теракт в центрі Лондона: загинули двоє людей

Злочинець з ножем убив на Лондонському мосту двох чоловік. Нападника застрелила поліція.

Мер Лондона Садік Хан уточнив, що деякі з потерпілих отримали серйозні поранення. Поліція оголосила подію терактом, уточнивши, що не виключає й інших мотивів.

Передбачуваного терориста допомогли знешкодити перехожі. Садок Хан зазначив їх героїзм, захоплюючий дух.

Читайте: Стрілянина на вечірці на честь Хеловіна у США – троє загиблих

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Лондонському мосту сталася стрілянина.

Джерело: ВВС

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