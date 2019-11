На Лондонському мосту сталася стрілянина. Його оточила поліція.

За попередньою інформацією, стрілянина виникла через те, що невідомий чоловік напав з ножем на перехожих.

Люди, які проходили повз, намагалися його знешкодити, але їм це не вдалося. Через кілька хвилин на міст прибули підрозділи поліції і застрелили нападника.

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb

— amanda** (@AmandaHunter87) 29 ноября 2019 г.