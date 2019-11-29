У Лондоні під час стрілянини на мосту смертельно поранили людину.

На Лондонському мосту сталася стрілянина. Його оточила поліція.

За попередньою інформацією, стрілянина виникла через те, що невідомий чоловік напав з ножем на перехожих.

Люди, які проходили повз, намагалися його знешкодити, але їм це не вдалося. Через кілька хвилин на міст прибули підрозділи поліції і застрелили нападника.

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ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що в результаті стрілянини постраждали ще п’ятеро людей.

Раніше Факти ICTV писали про те, що внаслідок стрілянини у Каліфорнії загинула родина з п’яти осіб.

Джерело: Sky News

Фото: Sky News