У столичному озері перехожий знайшов 39-річну загиблу киянку. Поліцейські встановлюють обставини смерті.

Близько 7.00 до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в озері на вулиці Колоскова він знайшов відчинений автомобіль, біля якого лежала жінка.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та лікарі, які констатували смерть невідомої.

Правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті. Для встановлення причини, тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, а слідчі розпочали розслідування.







У Києві біля озера знайшли труп жінки і авто / 2 фотографии

– З’ясовано, що жінка – місцева мешканка, 1980 року народження, яка, зі слів свідків, напередодні вживала алкогольні напої та їздила на автомобілі. Для встановлення остаточної причини смерті тіло киянки направили на судово-медичну експертизу, – йдеться у повідомленні поліції Києва.

Розпочато кримінальне провадження з додатковою кваліфікацією – природна смерть.

Нещодавно у Києві знайшли бездиханне тіло чоловіка і жінку, яка була у крові, а її палець відтяли.