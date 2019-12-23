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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі 68-річний пенсіонер розбещував 5-річну родичку

У Кривому Розі пенсіонеру загрожує до восьми років в’язниці за розбещення неповнолітньої.

У Кривому Розі 68-річний пенсіонер розбещував 5-річну родичку

У Кривому Розі на Дніпропетровщині 68-річний родич вчинив дії сексуального характеру стосовно 5-річної дівчинки.

Підозрюваного після повідомлення батьків дитини затримала поліція. Вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).

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За цей злочин пенсіонеру загрожує до восьми років в’язниці.

Нагадаємо, кіберполіція викрила злочинну групу, яка створювала і продавала дитяче прорно.

Джерело: Нацполіція

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