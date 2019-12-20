На Дніпропетровщині батьки відпускали дітей за гроші зніматися у порно

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка створювала та продавала дитяче прорно.

Кілька порно-студій, де виготовлялася дитяча порнографія, знаходилися у Дніпропетровській області. До створення такого контенту залучалися діти від 9 до 13 років.

Порнографічний контент збували замовникам за криптовалюту. Вартість залежала від замовлення та стартувала від $1 тис.

До організації зйомок був причетний 43-річний чоловік. Він схиляв жінок до участі їхніх дітей у створенні порнографічних відео. Вони з особистої згоди, за гроші, надавали дозвіл на участь своїх дітей у виготовлені порнографічного контенту.

Жінки особисто привозили своїх дітей до порно-студій.

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Фігурантам справи оголошено про підозру. За створення та продаж дитячої порнографії їм загрожує до 10 років ув‘язнення.

Двох дітей вилучено з родин до спеціалізованих закладів. Ще п’ятеро – передано родичам підозрюваних.

Раніше Факти ICTV писали про те, що пацієнток гінеколога в Одесі знімали для порносайту.

Джерело: Кіберполіція

Фото: Кіберполіція