На Дніпропетровщині батьки відпускали дітей за гроші зніматися у порно

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка створювала та продавала дитяче прорно.
Кілька порно-студій, де виготовлялася дитяча порнографія, знаходилися у Дніпропетровській області. До створення такого контенту залучалися діти від 9 до 13 років.
Порнографічний контент збували замовникам за криптовалюту. Вартість залежала від замовлення та стартувала від $1 тис.
До організації зйомок був причетний 43-річний чоловік. Він схиляв жінок до участі їхніх дітей у створенні порнографічних відео. Вони з особистої згоди, за гроші, надавали дозвіл на участь своїх дітей у виготовлені порнографічного контенту.
Жінки особисто привозили своїх дітей до порно-студій.
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Фігурантам справи оголошено про підозру. За створення та продаж дитячої порнографії їм загрожує до 10 років ув‘язнення.
Двох дітей вилучено з родин до спеціалізованих закладів. Ще п’ятеро – передано родичам підозрюваних.
Раніше Факти ICTV писали про те, що пацієнток гінеколога в Одесі знімали для порносайту.
Джерело: Кіберполіція
Фото: Кіберполіція