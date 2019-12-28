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Факти / Надзвичайні події

Мати не викликала швидку: на Одещині немовля померло через опіки від окропу

В Одеській області померло немовля, якого старші діти обпекли окропом.

Мати не викликала швидку: на Одещині немовля померло через опіки від окропу

У Захарівському районі Одеської області в багатодітній родині померла п’ятимісячна дитина, яу старші діти обпекли окропом. В результаті малюк отримав значні опіки голови та тулуба.

Під час гри діти перекинули чайник,  окріп вилився на немовля, а 27-річна мати в цей час займалася господарством у дворі.

Однак після інциденту жінка не викликала швидку, а просто намастила уражені ділянки тіла засобом від опіків.

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Дитина померла наступного дня.

Медиків викликали сусіди, які потім і звернулися до правоохоронців.

За фактом смерті дитини відкрили справу за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Вирішується питання про її перекваліфікацію на ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною).

Раніше Факти ICTV писали, що у Білій Церкві породілля викинула немовля з сьомого поверху.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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