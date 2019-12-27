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Факти / Надзвичайні події

Переломи хребців: в Одесі 12-річний хлопчик травмувався на батуті

Про травмування сина на батуті повідомила жінка в групі Черный список Одесса.

Жінку обурило те, що дитину з батута винесли інші відвідувачі розважального центру, а не його співробітники.

Лікарі діагностували у хлопчика компресійні переломи хребців.

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Одеситка написала заяву в поліцію, зазначивши, що її мета – щоб там була медсестра, яка зможе надати першу кваліфіковану допомогу.

У поліції сказали, що встановлюють обставини події та вирішують питання щодо її правової кваліфікації.

Нагадаємо, внаслідок перекидання атракціону-батута у Кривому Розі постраждали п’ятеро дітей і двоє дорослих.

Джерело: pushkinska.net

Фото: Pixabay

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