Порізав шию і залишив на рейках: у Бердичеві жінка відбилася від ґвалтівника

У Бердичеві озброєний ножем чоловік намагався зґвалтувати жінку, але отримавши опір, поранив її у шию.
Після цього нападник поклав свою жертву на залізничні рейки. Жінка змогла відштовхнула його ногами, у боротьбі порізала собі руки. Після цього зловмисник втік, розповіла сестра постраждалої в соцмережі.
Прикмети нападника: чоловік близько 35-40 років, зріст близько 170 см, середньої статури, одягнений в темну куртку, темні штани і шапку.
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У поліції надзвичайну подію поки не прокоментували.
Раніше Факти ICTV писали, що у Нікополі чоловік зґвалтував дівчину на співбесіді.
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