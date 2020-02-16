PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Порізав шию і залишив на рейках: у Бердичеві жінка відбилася від ґвалтівника

У Бердичеві озброєний ножем чоловік намагався зґвалтувати жінку, але отримавши опір, поранив її у шию.

Після цього нападник поклав свою жертву на залізничні рейки. Жінка змогла відштовхнула його ногами, у боротьбі порізала собі руки. Після цього зловмисник втік, розповіла сестра постраждалої в соцмережі.

Прикмети нападника: чоловік близько 35-40 років, зріст близько 170 см, середньої статури, одягнений в темну куртку, темні штани і шапку.

Читайте: У Харкові 45-річний чоловік зґвалтував підлітка

У поліції надзвичайну подію поки не прокоментували.

Раніше Факти ICTV писали, що у Нікополі чоловік зґвалтував дівчину на співбесіді.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка