У Нікополі Дніпропетровської області зловмисник заманив 22-річну потерпілу в орендовану квартиру, де зґвалтував.

– Мешканка міста Покров розмістила оголошення в інтернеті про пошук роботи. У відповідь невідомий чоловік зателефонував їй та запропонував роботу з догляду за дитиною, після чого запросив на співбесіду до міста Нікополь, – розповіли у ГУ НП в Дніпропетровській області.

Дівчина прийшла за вказаною адресою на співбесіду, після того, як вона зайшла, чоловік зачинив двері, зв’язав їй руки та заклеїв рот.

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– Зловмисник зґвалтував жертву та утримував дівчину силоміць у квартирі до наступного дня, – додали у поліції.

Наступного дня він відвів дівчину до гаражів та намагався задушити, проте вчасно з’явився перехожий, який запобіг вбивство.

Злочинця затримали правоохоронці.











Прийшла влаштовуватися нянею: у Нікополі чоловік зґвалтував дівчину на співбесіді / 3 фотографии

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