Прийшла влаштовуватися нянею: у Нікополі чоловік зґвалтував дівчину на співбесіді

У Нікополі Дніпропетровської області зловмисник заманив 22-річну потерпілу в орендовану квартиру, де зґвалтував.
– Мешканка міста Покров розмістила оголошення в інтернеті про пошук роботи. У відповідь невідомий чоловік зателефонував їй та запропонував роботу з догляду за дитиною, після чого запросив на співбесіду до міста Нікополь, – розповіли у ГУ НП в Дніпропетровській області.
Дівчина прийшла за вказаною адресою на співбесіду, після того, як вона зайшла, чоловік зачинив двері, зв’язав їй руки та заклеїв рот.
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– Зловмисник зґвалтував жертву та утримував дівчину силоміць у квартирі до наступного дня, – додали у поліції.
Наступного дня він відвів дівчину до гаражів та намагався задушити, проте вчасно з’явився перехожий, який запобіг вбивство.
Злочинця затримали правоохоронці.
Раніше Факти ICTV писали, що суд Києва відпустив чоловіка, який зґвалтував і вбив дворічного хлопчика.