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Факти / Надзвичайні події

У Харкові 45-річний чоловік зґвалтував підлітка

Поліція Харкова 6 лютого о 14.30 отримала повідомлення про сексуальне насильства над неповнолітнім.

На місці правоохоронці з’ясували, що дорослий чоловік у власному будинку зґвалтував 14-річного підлітка.

За підозрою у вчиненні тяжкого злочину затримали 45-річного чоловіка.

Читайте: Закон Савченко: суд відпустив чоловіка, який зґвалтував та вбив 2-річного пасинка

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.152 ККУ – Зґвалтування. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше Факти ICTV писали, що у Нікополі чоловік зґвалтував дівчину на співбесіді.

Джерело: Нацполіція

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