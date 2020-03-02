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Факти / Надзвичайні події

В Одеській області чоловік під час сварки кинув непритомну дружину у колодязь

В Одеській області 24-річний чоловік намагався задушити дружину, а потім непритомну вкинув її у колодязь.

Подружжя посварилося, після чого чоловік прийшов миритися. Але розмова переросла у новий конфлікт з бійкою.

Врятував потерпілу брат, який почув її крики. З черепно-мозковою травмою та забоєм головного мозку 27-річну жінку доправили до лікарні. Наразі її життю нічого не загрожує.

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Чоловіка розшукали того ж дня і затримали. Прихопивши з собою телефон дружини та кілька заощаджених тисяч гривень, він блукав селом.

Наразі за фактом замаху на вбивство слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на Черкащині чоловік задушив знайому.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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